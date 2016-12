ஜோதிடமும் அறிவியலே... மதுரை சப்தரிஷி ஜோதிட அறிவியல் பயிற்சி மைய பட்டமளிப்பு விழா

சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகமும், மதுரை சப்தரிஷி ஜோதிட அறிவியல் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமும் இணைந்து நடத்தி வரும் ஜோதிட படிப்புகளுக்கான பட்டமளிப்பு விழா, ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் நடைபெற்றத

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madurai Saptrarishi Astro science centre's convocation was held in Chennai recently. ADMK Rajya Sabha MP Navaneetha Krishnan presided over the function.