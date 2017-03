துபாய் ஈமான் அமைப்பு தொழிலாளர்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம்: இந்திய துணைத் தூதரக அதிகாரி பங்கேற்பு

துபாயில் ஈமான் அமைப்பு தொழிலாளர்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dubai Cultural Center Eeman was conducting the free medical camp for workers. Indian consular Sumathi Vasudev attended the camp program.