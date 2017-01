500 ஆய்வுக் கட்டுரைகள்.. உலக அறிஞர்கள் பங்கேற்பு.. ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

திருச்சியில் உள்ள ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது. இதில் சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட வெளி நாடுகளைச் சேர்ந்த அறிஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

International conference will be held in Trichy Jamal Muhammed College on Wednesday.