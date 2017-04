இன்று உலக சிற்ப நாள்: சிற்ப விஷயங்கள் அற்ப விஷயங்கள் அல்ல!

இன்று உலக சிற்ப நாள். இதைப் பற்றி யாருக்கும் நினைவில் இருக்காது. ஆனால், சிற்பம் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல என்பதை எல்லோரும் புரிந்துகொணடால் இதன் மகத்துவம் தெரியும்.

English summary

International Sculpture Day, is an annual celebration event held worldwide on April 24.