"காகிதப் பூக்கள்".. நெடுந்தொடர் - (9)

எழுத்தாளர் லதா சரவணனின் புதிய நெடுந்தொடர் காகிதப் பூக்கள். தொடரின் 9வது அத்தியாயம் இது.

Subscribe to Oneindia Tamil

"All the best meenu !"

English summary

Writer Latha Saravanan's new series Kakithappokkal. The story talks about the life a boy.