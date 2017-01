துபாயில் ஐக்கிய அரபு அமீரக காயிதே மில்லத் பேரவையின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு!!!

துபாயில் ஐக்கிய அரபு அமீரக காயிதே மில்லத் பேரவையின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் அங்கீகாரம் பெற்ற அமைப்பாகும்.

English summary

Quaid-e-Millat Council in Dubai, United Arab Emirates selected the new administrators. Quaid-e-Millat Council is accredited by Indian Union Muslim League.