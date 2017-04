தமிழ் உணவுக்கும் அமுதென்று பேர்… சிங்கப்பூரில் அசத்திய தமிழ்மொழி விழா

தமிழ் மொழி விழா சிங்கப்பூரில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் தமிழர் பாரம்பரிய உணவு மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்து விரிவாக பேசப்பட்டது.

English summary

Tamil Mozhi Vizha 2017 held in Singapore. Chief guest Dr. G. Sivaraman spoke about Tamil traditional food and health.