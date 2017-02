மறு தேர்தலை சந்திக்க வாருங்கள்.. பார்த்திபன் பரபர கவிதை

மறு தேர்தலை சந்திக்க அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் முன்வர வேண்டும் என்று நடிகர் பார்த்திபன் கவிதை மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor- Director Parthiban has asked the hiding ADMK MLAs to come out and face the election for the sake of people.