நவகிரகங்களும் இடப்பெயர்ச்சியாகும் ஹேவிளம்பி வருடம்

இந்த ஹேவிளம்பி வருடத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரே ஆண்டில் (2017-ல்) குரு, ராகு- கேது, சனிப் பெயர்ச்சிகள் உட்பட ஒன்பது கிரகங்களின் பெயற்சிகளும் நடைபெற உள்ளன

English summary

Transits of the Moon will give its changing influence on a daily basis, as it takes approximately two to three days for the Moon to transit a sign. The Sun takes one month to transit a sign. Mars, Venus and Mercury can take anywhere from two to six months. transits of the two slow moving and powerful planets Saturn and Jupiter are very important as they have a long duration effects.