வேதத்தை உலகிற்கு அளித்த ஆதிசங்கரர் ஜெயந்தி...

திருமயிலையில் சங்கரமடத்தில் சார்பாக ஆதிசங்கரரின் ஜெயந்திநாள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.

English summary

Adi Shankaracharya Jayanti is observed as birth anniversary of Indian Guru and philosopher Adi Shankara. Adi Shankaracharya Jayanti is observed on Panchami Tithi during Shukla Paksha of Vaishakha month.