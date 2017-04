சர்வ யோகங்களைத் தரும் அக்ஷய த்ரிதியை

சித்திரை மாதத்தில் வளர்பிறை காலத்தில் வரும் த்ரிதியை, 'அக்ஷய த்ரிதியை எனப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Akshaya Tritiya is the most glorious and auspicious day in the luni-solar calendar that most of the Indians follow. Akshaya Tritiya is a day kept aside to thank the Gods for the bounty and prosperity received in the past year and to pray to them to help you prosper even more.