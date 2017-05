ஆஸ்துமா யாரை தாக்கும்? என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்?

மே முதல் செவ்வாய் கிழமை உலக ஆஸ்துமா தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டாலும் புதன் ஆதிக்கம் நிறைந்தவர்களுக்கு ஆஸ்துமா கண்டிப்பாக இருக்கும் என்று ஜோதிட ரீதியாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

English summary

Now a day’s asthma is a most common chronic disease its affects millions people although people of all ages suffer from this disease.Mercury is the chief significator of Asthma disease.