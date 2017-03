மகப்பேரு தரும் முகப்பேர் சந்தான ஸ்ரீனிவாச பெருமாள்

குழந்தை வரம் வேண்டுவோர் சென்னையிலுள்ள அண்ணாநகரை அடுத்த முகப்பேரில் உள்ள அருள்மிகு சந்தான ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் சந்தான கோபால பூஜை செய்யலாம்.

English summary

Santana Srinivasa Temple is located in Mugappair West near Anna Nagar in Chennai. The place was originally known as "Maga-pperu" in Tamil which means "Blessed with a child".