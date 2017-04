சித்திரையில் பிறந்தவர்களின் சிறப்பு தெரியுமா?

சித்திரை மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் பேரும் புகழும் பெற்று சிறப்பாக வாழ்ந்துள்ளனர்.

English summary

A proverb which states that if a child is born in the month of Chittirai, then it is indeed not a good addition to the family. Similarly, there are few proverbs like these that make its rounds in the world of Tamil astrology.