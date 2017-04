கோயில் கொடிமரமும்... சூரியனின் தொடர்பும்

கோவில்களில் உள்ள கொடி மரத்திற்கும் நவகிரங்களின் தலைவன் சூரியனோடு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக தெரிகிறது.

English summary

Dwajasthamba,a,Flagpole is erected in the Hindu temple before the Sanctum and after the room immediately.The Dwajasthamba is very Holy and all festivals are conducted only after performing Pooja for the Dwajasthamba and a flag is hoisted.