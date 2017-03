அழகான கரு கரு கூந்தல் ஆசையிருக்கா? - சுக்கிரனை வணங்கி பரிகாரம் செய்யுங்க!

தலைமுடி பிரச்சினை இன்றைக்கு தலைபோகும் பிரச்சினையாக உள்ளது. ஜோதிட ரீதியாக காரணங்களும், அதற்கான பரிகாரங்களையும் கூறியுள்ளனர்.

English summary

First house of birth chart is of overall personality and physique of the person. First sign of natural kaalpurush chart Aries also represent head and when we study ones birth chart about hair loss or baldness we should observe both. Venus is also observed in studies in case of hair loss / baldness along with the signs and planets.