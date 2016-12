இன்று அனுமன் ஜெயந்தி! - ஆஞ்சநேயருக்கு ஏன் வடை மாலை சாத்துகிறோம் தெரியுமா?

தமிழகத்தில் இன்று அனுமன் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. மார்கழி மாதம் அமாவாசை நாளில் மூலம் நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர் அனுமான் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

Hanuman Jayanti is celebrated every year by the people in India to commemorate the birth of Hindu Lord, Hanuman.