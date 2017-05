ஆத்மகாரகனும் மனோகாரகனும் பலம்பெற்ற சித்ரா பௌர்ணமி!

சித்ரா பௌர்ணமி சித்திரை மாதம் ஏற்படுகிறது. அப்போது சூரியன் தனது உச்ச வீட்டில் பலம் பெற்று நிற்பார். சந்திரனும் துலாராசியில் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பலம் பெற்று இருப்பார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chitra pournami is one of the important festivals celebrated in Tamil nadu.This auspicious day is celebrated as Chitragupta’s Birthday. Chitra Pournami ritual commemorates Chitra gupta who is known as the assistant of Lord Yama.