அன்னையைப் போல் ஒரு தெய்வமுண்டோ!

உலகின் முழு முதற்கடவுள் அன்னை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஜோதிடத்தில் அன்னை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளதை அறிந்து கொள்ளலாம்,

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Moon discribes in astrology mathru karaka. moon is Mother stanam 4th place in kalapurusha.