யாசக யோகம் போக்கும் கபாலீஸ்வரர் பிக்ஷாடனர் தரிசனம்

மயிலாப்பூர் பங்குனி பெருவிழாவில் இன்று கபாலீஸ்வரர் பிக்ஷாடனார் கோலத்தில் காட்சியளித்தார். இதை தரிசனம் செய்வது பல நன்மைகளை தரும்.

English summary

As Lord Shiva came here in the form of beggar, the god here is also called as Pichadanar. Yasaga yoga in Hindu astrology are the peculiar planetary situations or combinations seen in certain horoscopes that indicate Sanyasa.