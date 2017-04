பேய் பயம் போக்கும் காரைக்கால் அம்மையார் குருபூஜை!

சிவபெருமானால் அம்மையே என்று அழைக்கப்பட்ட காரைக்கால் அம்மையாரை குருபூஜை நாளில் தரிசித்தால் பேய் பயம் போகும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

Karaikkal Ammaiyarர், which means "the revered mother from Karaikkal", one of the three women amongst the sixty three Nayanmars.I am a servitor to Peyar”. Sundarar called Karaikal Ammaiyar as as a Peyar (ghost) because that is how she transformed herself.