இசை மூலம் நோய்களை குணப்படுத்தி சுகமளிக்கும் சுக்கிரன்

நோயாளிகளின் நோயை குணப்படுத்தி் சுகமளிப்பவர் சுக்கிரன். இருட்டிற்கு வெளிச்சமளிப்பவர் சுக்கிரன். மனவருத்தில் இருப்பவருக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவர் சுக்கிரன்.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:45 [IST]

Lord Shukran treats the patients with music and music heals.