இன்று மகா சிவராத்திரி- பாவங்கள் நீங்க சிவ தரிசனம் செய்வோம்

மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிவ ஆலயங்களில் இன்று மாலை தொடங்கி நாளை அதிகாலை வரை நடைபெற உள்ள நான்கு கால அபிஷேகத்திற்கான பொருட்களை பக்தர்கள் அளித்து வருகின்றனர்.

English summary

Maha Shivratri is celebrated in the honour of Lord Shiva, with devotees observing day-long fasts. This year, the festival observs on the evening on today. Temples across the country are decorated with lights and devotees get together in temples and chant 'Om Namah Shivaya' all night long.