மகா சிவராத்திரிக்கு கண் விழித்து சிவனை வழிபடுவது ஏன் தெரியுமா?

மகாசிவராத்திரி அன்று கண் விழித்திருந்து விரதமிருந்து இறைவனை வணங்கும்போது முழுமையான இறைவன் அருள் கிடைக்கும். நினைத்த காரியம் நடக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

On a Mahashivratri day, Shiva temples are thronged by devotees, mainly women, who come to perform the traditional Shivalinga pooja and seek blessings from the god. Devotees of Lord Shiva observe the Shivaratri Festival by following the prescribed rituals with sincerity and devotion.