மஹா சிவராத்திரியும் சிவ பக்தர்கள் அணியும் விபூதியும்...

syn: விபூதி எனப்படும் சைவர்கள் நெற்றியில் இடப்படும் புனித அடையாளம். இது ஐசுவரி்யம் என்றும் கூறப்படும். மகாசிவராத்திரி நாளான இன்று சிவ பக்தர்கள் அணியும் விபூதி தயாரிக்கும் முறையை அறிந்து கொள்வோம்.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 16:15 [IST]

English summary

The festival of Mahashivaratri is celebrated on the 14th day of the dark fortnight of the month Magha. The Bhasma or Vibhuti that comes out of saints palms also contain the waves of Lord Shiva: