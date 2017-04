ஹேவிளம்பி தமிழ் புத்தாண்டு எப்படியிருக்கும் ? - பஞ்சாங்கம் கணிப்பு

ஹேவிளம்பி ஆண்டில் மழை குறையும், விவசாயம் குறையும் என்று வருஷத்திய வெண்பா தெரிவிக்கிறது. ஆனால் புயல்களினால் மழை பெய்யும் என்று பஞ்சாங்கம் கணித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mercury is the is the commander-in-chief for Vedic New Year Hevilambi Nama Samvatsara (2017-18) and also Arghyadhipati.