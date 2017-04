மயிலையே கயிலை... சூரிய பிரபையில் சந்திரபிரபையும்

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று சுவாமி கபாலீஸ்வரரும் கற்பாம்பாளும், சூரிய பிரபை, சந்திர பிரவை வாகனத்தில் வலம் வந்து அருள் பாலித்தனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mylapore Sri Kapaleeshwarar Temple Panguni Festival held from April 2 to 11, 2017. Sunday morning to participate in the festivities leading upto the hoisting of the flag.Today Swamy Dharisanam Surya Vattam and Chandira Vattam.