சகட தோஷம் போக்கி நிலையான வாழ்வுதரும் கபாலீஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டம்

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி தேரோட்டம் இன்று காலை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து தேர் இழுத்தனர்.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 18:50 [IST]

English summary

The annual car festival at Mylapore Sri kapaleeswarar Temple today, lakhs of devotees witness.