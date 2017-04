களத்திர தோஷம் போக்கும் ஸ்ரீரங்கம் பங்குனி உத்திர சேர்த்தி திருவிழா!

தெய்வங்களின் பிறந்த நாள், திருமணநாள் என பங்குனி உத்திரம் நாள் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது. ஸ்ரீரங்கத்தில் நடைபெறும் சேர்த்தி சேவை பிரபலமானது.

English summary

Panguni Uthiram is the only day in the year when the divine couple of Srirangam come together. Debate between Namperumal and Ranganayaki Thayar is one of the highlights of the festival. Ramanuja composed Gadhya Thraya on Panguni Uthiram in front of the Serthi Mandapam.