மதுரை சித்திரை திருவிழா: மீனாட்சி அம்மனுக்கு இன்று பட்டாபிஷேகம்

மீனாட்சி அம்மனுக்கு இன்று பட்டாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. இன்று முதல் மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் ஆட்சி தொடங்குகிறது.

English summary

The Pattabhishekam ceremony of Goddess Meenakshi will performs at the Meenakshi Sundareswarar Temple on the eighth day of the annual Chithirai festival Madurai on Friday.