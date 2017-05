பல தலைமுறைகளுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் பித்ரு தர்ப்பணம்

பித்ருகளுக்கு தர்ப்பணம் அளித்தால் தலைமுறைகள் செழிக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும் என்கின்றன.

English summary

Pithru Tharpanam means satisfying the ancestors. Rituals that are connected to satisfy your ancestors remove the curse on your family.