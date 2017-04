உங்க உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கணுமா? - நவகிரகங்களையும் வழிபடுங்க!

நோய் தடுப்பாற்றலை தரும் கிரகம் குரு பகவானாவார். குருபகவானின் அருள் பார்வை இருந்தால் மட்டுமே ஓருவருக்கு நோய் தடுப்பாற்றல் பலனளிக்கும்.

Jupiter is known the great benefic and generous planet in astrology. In medical astrology Saturn rules over the immune system