அக்னி நட்சத்திரம் உருவான கதை...

அக்னி நட்சத்திரத்தின் சக்தியைக் கொண்டது கார்த்திகை நட்சத்திரம். இந்த ஆண்டு 4-5-2017 முதல் 28-5-2017 வரை அக்னி நட்சத்திரக் காலம் என்று பஞ்சாங்கம் குறிப்பிடுகிறது.

English summary

Kathiri Veyil is the period when the Sun or Surya passes through the star Kritika also known as Agni Nakshatram. The period is considered to be the peak summer season. In 2017, Kathiri Veyil in Tamil Calendar is from May 4 to May 28.