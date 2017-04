ஸ்ரீராமநவமி : அவதார புருஷன் ஸ்ரீ ராமனை வணங்குவோம்!

மகாவிஷ்ணு பல அவதாரங்கள் எடுத்திருந்தாலும், அவற்றில் பெரிதும் போற்றப்படும் அவதாரமாக இருப்பது ராம அவதாரம் என்றால் அது மிகையாகாது.

Sri Rama jathagam. Five major planets are in exalted position in Sri Rama's jathagam. Do pooja to this jathagam on Sri Rama Navami.