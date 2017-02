மகத்துவம் நிறைந்த மாசி மாத ராசி பலன்கள்

தமிழ் மாதங்களில் 11வது மாதம் மாசி மாதமாகும். சூரியன் கும்பராசியில் சஞ்சாரிப்பதால் இது கும்பமாதம் என்றும் போற்றப்படுகிறது. இம்மாதம் முழுவதும் புனித நீராட ஏற்ற காலமாகும். பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட மாசி ம

English summary

Rasi Palangal for the Tamil Month of Masi from 13-02-2017 to14-03-2017.