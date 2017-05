வளம் தரும் வைகாசி மாத ராசி பலன்கள்

சூரியன் ரிஷபராசியில் நுழையும் மாதம் வைகாசி மாதமாகும். பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட வைகாசி மாத ராசி பலன்களை அறிந்து கொள்வோம்.

English summary

Rasi Palan for the tamil Month of Vaikasi from 15 -05-2017 to 14-06-2017.