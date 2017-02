இன்று ரத சப்தமி... சூரியனை வணங்குவோம் !

உலகிற்கு ஒளி தரும் சூரிய பகவானுக்கு உரிய விரதங்களில் மிக முக்கியதானது ரத சப்தமி. தை மாத வளர்பிறையில் ஏழாவது நாள் இந்த விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. சூரியன் வட திசையை நோக்கி பயணத்தை தொடங்குகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 3, 2017, 5:00 [IST]

English summary

Ratha Sapthami falls on the 7th day of the bright fortnight of the month of January. People worship the sun in the early morning.