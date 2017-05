பனீர் பட்டர் மசாலாவும் பலமான எலும்புகளும்!

பனீரில் செய்த உணவுகளை உண்பவர்கள் சாதனையாளர்களாக வருவார்கள் என்கிறது மருத்துவ ஜோதிடம்.

English summary

Paneer is a good source of protein especially for vegetarians who do not get their intake from meat products. Panneer good for people who weight train as they need protein for muscle building and repair.