பெண்களை வாட்டும் ரத்தசோகைக்கும் செவ்வாய்க்கு உள்ள தொடர்பு தெரியுமா?

பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் ரத்தசோகை நோய்க்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளதாக ஜோதிடர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

The planet Mars plays a vital role in the health of the planet and is known as the commander-in-chief among the planets. Anemia is a common problem among women, which occurs mainly due to the deficiency of iron in the body. Iron deficiency occurs when the count of red blood cells runs low,