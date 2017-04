சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சமயபுரம் மாரியம்மன்...

சர்வ வல்லமை படைத்த சமயபுரம் மாரியம்மனை வணங்கினால் நோய் நொடிகள் தீரும் சங்கடங்கள் போகும் என்பது நம்பிக்கை

English summary

The Samayapuram Mariamman temple is one of the most famous Mariamman temples in the country. The devotees believe that the Amman observes Pachai Pattini Viratham, or the fast.