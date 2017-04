சனி நீராடு... எந்த நாளில் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தால் என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா?

சனிக்கிழமைகளில் எண்ணெய் தேய்த்து தலை முழுகினால் நற் பெயரும் நல்ல நண்பர்களும் உண்டாகும் என்று தேரையர் ஒரு பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sani neeradu which means ‘bathe on Saturdays’. Some conveniently take it to mean to bathe only on Saturdays, while others see this as a way to conserve water during the dry summer season.