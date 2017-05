மே தினம்.... எட்டு எட்டா மனுச வாழ்வை பிரிச்சிக்கோ

எட்டாம் எண்ணை கண்டால் கெட்டது சனி என்று பயப்படுகிறார்கள் ஆனால் மனித வாழ்க்கைக்கும் எட்டுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது.

English summary

Sanibhagavan is a good planner, a hard worker, and very self centered. Saturn rules jail, prison, labour workers, hospital.