நீண்ட ஆயுள் வாழ ஆசையா? - இந்த பாரிகாரம் செய்யுங்க

ஜாதகத்தில் சனியின் நிலையே மரணத்தின் வகையை நிர்ணயிக்கும். நீண்ட காலம் நோய் நொடியின்றி வாழ ஆசைப்படுபவர்கள் இந்த பரிகாரங்களை செய்யுங்கள்.

English summary

The Saturn Cycle is an important part of astrological interpretation.The Secondary determinants of death are the benefic planets in association with lords of 2nd and 7th house or the lords of the 3rd and 8th house, or the lord of the 3rd or the 8th associating with the lord of the 2nd or the 7th house.