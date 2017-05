திருமண தடை ஏற்படுத்தும் செவ்வாய் தோஷம்... அச்சம் வேண்டாம் - விதி விலக்கு இருக்கு!

செவ்வாய் தோஷம் என்றால் ஏதோ மிகப்பெரிய தோஷம் என்ற அச்சம் பலரிடையே உள்ளது. பரிகாரம் இருக்கிறது பயம் வேண்டாம்.

English summary

Sevvai Dosham delays many marriages just purely due to few suppressed and misguided facts