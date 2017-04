நிம்மதியான தூக்கம் பறிபோகிறதா? எல்லாம் கர்மவினைதான்... பரிகாரம் செய்யுங்க!

ஒருவர் எவ்வளவு சம்பாரித்தாலும் எத்தனை கோடி சொத்து வைத்திருந்தாலும் அவருக்கு தூக்கம் வரவில்லை என்றால் அத்தனை சொத்துக்களும் வீண்தான்.

English summary

Sleep is very important for everyone. sleeping removes any problem and improve your health too, check out Sleep and Astrology connection.Your zodiac moon sign, planets influencing 12th house, moon and its conjunctions, saturn in horoscope determines sleeping pattern, habits in bed, dreams etc.