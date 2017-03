தென்னைய வச்சா இளநீரு... பிள்ளையப் பெத்தா கண்ணீரு

கோடைகாலம் தொடங்கிவிட்டது. வெப்பத்தின் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் நோய்களில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்க ஜோதிட ரீதியான பரிகாரங்களை ஜோதிடர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Friday, March 24, 2017, 10:32 [IST]

Summer Disease and Astrology, Perfect remedies of sufferings through astrology ways, Solutions of chicken pox.Chickenpox is a viral infection in which rash appears on the body.