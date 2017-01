முன்னோர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் தை அமாவாசை- தர்பணம் அளித்து வழிபட்ட மக்கள்

நம்மை பாதுகாத்து ஆசி வழங்கும் முன்னோர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் தை அமாவாசை இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.

English summary

Thai Amavasai is the New moon day in the Tamil month ' Thai'. Lakhs of people take holy dip in 'Agni Theertham' and performed oblations to the departed ancestors in Rameswaram, Triveni Sangamam in Kanyakumari and Tiruchi amma mandapam and holy ghats across the state on the occasion of 'Thai Amavasai.