சக்தி நிறைந்த தை மாத ராசி பலன்கள்

தை மாதம் என்பது சக்தி வாய்ந்தது. தை முதல் நாள் முதல் உத்திரயாணப் புண்ணிய காலம் துவங்குகிறது. சூரியன் வடக்கு நோக்கி தனது பயணத்தை தொடங்குகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rasi palan for Tamil Month of Thai from January 14 to Feb 12.