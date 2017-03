வீரம் நிறைந்த யுகாதி பண்டிகை- தெலுங்கு, கன்னட மக்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்

யுகத்தின் ஆரம்பத்தை யுகாதி என அழைக்கின்றனர். தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மக்கள் உகாதி புத்தாண்டினை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Ugadi marks the beginning of the New Year for Kannadigas and Telugus. Neem and mango leaves strung together and hung on front doors and the bevu-bella (neem and jiggery) mixture It is believed that the sweet and bitter taste in bevu-bella symbolises the good and bad times to come.