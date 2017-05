வெயில் கால நீர் சுருக்கு.... எரிச்சலா? என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்?

வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே பலருக்கு நீர்கடுப்பு எனும் நீர்சுருக்கு நோய் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் அதை தடுக்க என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Summers are here and now we should be ready to cope up with various summer diseases. Here are some ways to prevent summer dehydration and urinary tract infections, and urinary tract infection treatments: Drink plenty of water daily. Cut down on caffeine. Avoid excessive alcohol consumption.